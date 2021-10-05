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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 18:07
Додано: Пон 28 кві, 2025 23:06
flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
Додано: Сер 30 кві, 2025 10:19
Додано: Сер 30 кві, 2025 11:07
flysoulfly Наче вивести можна і в майбутньому, але нараховувати в новому міс будуть максимум 500 на клієнта.
Сьогодні не формувався переказ по СЕП. Виявилося, що не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
Додано: Сер 30 кві, 2025 12:26
цікаво, ті 400Kгрн враховують й внутрішньобанківські перекиди між своїми поточними рахунками та картками?
А "річний"ліміт - це з 01.01. до 31.12. ?
Додано: Сер 30 кві, 2025 15:14
Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика?
Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
Додано: Сер 30 кві, 2025 15:27
Тільки за межі власних рахунків. Не знаю як рахують внутрішньобанківські на чужі.
З дати активації карти, як в Сенсі.
Підняли до 800, спробую переказати, не певен, що до 18 год виконають
Додано: Сер 30 кві, 2025 15:46
Re: Банк Глобус
Чим закінчиться напишіть будь ласка.З цими їхніми 400 тис на рік щось ненормальне.Сиди гадай як вони їх рахують і коли воно в самий не підходящій момент вилізе.В інших банков такого немає.
Додано: Сер 30 кві, 2025 15:58
Re: Банк Глобус
Могу только дополнить. Заказал вчера в 22:00 - результат тот же. Поэтому погасил кредитку без учёта этого КБ от греха подальше.
Додано: Сер 30 кві, 2025 16:05
посетитель Платіж сформувався і його, на диво, за 15 хв переказали на ПУМБ, де погашення до 18 год. А кошти від погашення ОВДП не прийшли ні туди, ні на Глобус, лише на Сенс, де сьогодні не треба гасити. Наче навмисно притримують зарахування кредитникам
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