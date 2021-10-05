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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170>

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:07

  Visky написав:Хочу застерегти від оновлення МІБ, воно глючне

кажуть в тех.відділі, "над проблемою працюють".
працюють...
голяк
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:06

flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:19

  Visky написав:flysoulfly Запрацював вивід кешбеку, але, як писав, диференціації по картах тепер нема, тож важко підраховувати суми КБ, щоб в межах лімів були
тобто, умовно 500+500 сьогодні ще можна вивести?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 11:07

flysoulfly Наче вивести можна і в майбутньому, але нараховувати в новому міс будуть максимум 500 на клієнта.
Сьогодні не формувався переказ по СЕП. Виявилося, що не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:26

  Visky написав: не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
цікаво, ті 400Kгрн враховують й внутрішньобанківські перекиди між своїми поточними рахунками та картками?

А "річний"ліміт - це з 01.01. до 31.12. ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:14

Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика?

Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:27

  flysoulfly написав:
  Visky написав: не вписався в сумарний річний ліміт видаткових операцій по карті 400 т. грн. Для заявки на його підняття довелося оновлювати анкету. Тепер чекаю і не знаю коли і чи піднімуть, а треба встигнути до 18 год погасити кредити в інших банках
цікаво, ті 400Kгрн враховують й внутрішньобанківські перекиди між своїми поточними рахунками та картками?

А "річний"ліміт - це з 01.01. до 31.12. ?
Тільки за межі власних рахунків. Не знаю як рахують внутрішньобанківські на чужі.
З дати активації карти, як в Сенсі.
Підняли до 800, спробую переказати, не певен, що до 18 год виконають
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:46

Re: Банк Глобус

Чим закінчиться напишіть будь ласка.З цими їхніми 400 тис на рік щось ненормальне.Сиди гадай як вони їх рахують і коли воно в самий не підходящій момент вилізе.В інших банков такого немає.
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:58

Re: Банк Глобус

candidat написав:Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика?

Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
Могу только дополнить. Заказал вчера в 22:00 - результат тот же. Поэтому погасил кредитку без учёта этого КБ от греха подальше.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:05

посетитель Платіж сформувався і його, на диво, за 15 хв переказали на ПУМБ, де погашення до 18 год. А кошти від погашення ОВДП не прийшли ні туди, ні на Глобус, лише на Сенс, де сьогодні не треба гасити. Наче навмисно притримують зарахування кредитникам
Visky
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