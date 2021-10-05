Кащей написав:Могу только дополнить. Заказал вчера в 22:00 - результат тот же. Поэтому погасил кредитку без учёта этого КБ от греха подальше.candidat написав:Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика?
Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
Сейчас горячая линия написала, что кешбек до 18:00 будет зачислен. Не знаю, всем или это я их задолбал