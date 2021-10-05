Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 кві, 2025 16:07
Кащей написав: candidat написав:Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика? Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
Могу только дополнить. Заказал вчера в 22:00 - результат тот же. Поэтому погасил кредитку без учёта этого КБ от греха подальше.
Сейчас горячая линия написала, что кешбек до 18:00 будет зачислен. Не знаю, всем или это я их задолбал
candidat
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Додано: Чет 01 тра, 2025 12:11
candidat написав:
горячая линия написала, что кешбек до 18:00 будет зачислен.
Не знаю, всем или это я их задолбал
не всем
flysoulfly
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Додано: Суб 03 тра, 2025 06:39
Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.
Тут вообще лучше ничего не делать в последний момент. Банка полезная пока, но с придурью.
Feh14
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:02
Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Striker
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:41
Striker написав:Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Реферальна є
https://glpls.page.link/s9Je
50грн
Востаннє редагувалось
lamal
в Суб 03 тра, 2025 08:43, всього редагувалось 1 раз.
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:42
Просити треба тищ 20 , потім можна підняти до 25. Більше поки не дають(
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:50
Striker написав:
Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Лимит в приложении могут не давать год, пока не начнёте в тп писать. И то не факт что дадут.
Feh14
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