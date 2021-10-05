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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 167168169170

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:07

  Кащей написав:
candidat написав:Вчера в 23:57 заказал на вывод кешбек. На баланс поступил моментально. По счету до сих пор не проведено (по утверждению горячей линии). У меня есть шанс, что кешбек до 18:00 ещё проведут по счету? Что показывает практика?

Чтоб кешбек сегодня провелся, надо было выводить вчера в любое время или тоже надо было до 18:00 заказать вывод кешбека?
Могу только дополнить. Заказал вчера в 22:00 - результат тот же. Поэтому погасил кредитку без учёта этого КБ от греха подальше.

Сейчас горячая линия написала, что кешбек до 18:00 будет зачислен. Не знаю, всем или это я их задолбал :)
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:11

  candidat написав: горячая линия написала, что кешбек до 18:00 будет зачислен. Не знаю, всем или это я их задолбал :)
не всем
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 06:39

Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.
Тут вообще лучше ничего не делать в последний момент. Банка полезная пока, но с придурью.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:02

Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:41

Re: Банк Глобус

Striker написав:Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Реферальна є https://glpls.page.link/s9Je 50грн
Востаннє редагувалось lamal в Суб 03 тра, 2025 08:43, всього редагувалось 1 раз.
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:42

Re: Банк Глобус

Просити треба тищ 20 , потім можна підняти до 25. Більше поки не дають(
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 08:50

  Striker написав:Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Лимит в приложении могут не давать год, пока не начнёте в тп писать. И то не факт что дадут.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:01

Re: Банк Глобус

Feh14 написав:
  Striker написав:Вітаю, а тут є реферальна програма? А то я щось не знайшов. Як тут дають ліміт, можна багато просити чи краще по-скромному для початку?
Лимит в приложении могут не давать год, пока не начнёте в тп писать. И то не факт что дадут.
Мені дали відразу , мабуть від анкети залежить
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:02

  lamal написав:Просити треба тищ 20 , потім можна підняти до 25. Більше поки не дають(
Я знаю у кому 50К дали через місяць після відкриття і заявці на саппорт :wink:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:25

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