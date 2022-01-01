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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 11:40

  Feh14 написав:Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.

Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:13

На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5855
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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  #<1 ... 168169170171
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