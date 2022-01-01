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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 11:40
Feh14 написав:
Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.
Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 23:13
На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
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