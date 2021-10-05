Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 11:40
Додано: Нед 04 тра, 2025 23:13
На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:54
Во времена каруселей только так и менял тут - именно на текущий, открытый именно в отделении. Комис помню тогда какой-то точно был. Но не за обнал точно, а на этапе обмена (типа брокерские). Пока было это выгодно - пользовал, но потом стала карусель в таких банках как тут, а потом и вообще
Додано: Пон 05 тра, 2025 10:24
нет, не сходится.
Раньше я проверял на практике, нет той (типа брокерской) комиссии при просто онлайн-обмене (в обе стороны) в аппке - ни на карту, ни на счет, - если без обналичивания.
Но смутно помню про какую-то путаницу с тарифами из-за пересечения с глобусплюсовскими, когда какие тарифы практически применяются к операциям в отделении.
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