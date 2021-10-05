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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 23:13
На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:54
flysoulfly написав:
На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
Во времена каруселей только так и менял тут - именно на текущий, открытый именно в отделении. Комис помню тогда какой-то точно был. Но не за обнал точно, а на этапе обмена (типа брокерские). Пока было это выгодно - пользовал, но потом стала карусель в таких банках как тут, а потом и вообще
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WallNutPen
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:24
WallNutPen написав:
Комис помню тогда какой-то точно был. Но не за обнал точно, а на этапе обмена (типа брокерские).
нет, не сходится.
Раньше я проверял на практике, нет той (типа брокерской) комиссии при просто онлайн-обмене (в обе стороны) в аппке - ни на карту, ни на счет, - если без обналичивания.
Но смутно
помню про какую-то путаницу с тарифами из-за пересечения с глобусплюсовскими, когда какие тарифы практически применяются к операциям в отделении.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:09
klug написав: Feh14 написав:
Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.
Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.
Чому у Глобуса комуналку не оновлює? В Пумба є можливість оплати, а тут пише - не сформовано рахункі, чекайте...
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:11
Rack написав: klug написав: Feh14 написав:
Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.
Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.
Чому у Глобуса комуналку не оновлює? В Пумба є можливість оплати, а тут пише - не сформовано рахункі, чекайте...
Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:16
Amethyst написав:
Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба
так в мене за той місяць не сплачено, а тут нема можливості взагалі якісь данні внести...пумба малює за 2 місяці борг, но то фігня - можна редагувати згідно з даними особистого кабінету осбб, в Глобуса взагалі нічого неможна зробити. Гадаю, що у Пумбі накладаєтеся так тому, що сплачую то з нього, то з глобусу, то з привату - у ніх із синхронізацією трабли схоже.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 13:19
Amethyst написав:
Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба
У меня почему-то половина компаний в Глобусе уже есть (по распределению газа даже от 2 мая). На второй половине написано, что новых счетов нет (а долги с прошлого месяца по этим компаниям таки должны бы быть). А ещё в Глобусе странно, что нельзя оплатить без счёта.
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