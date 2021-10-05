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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:13

На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:54

  flysoulfly написав:На практиці хтось перевіряв таке: чи буде комісія після онлайн-обміну валюти на гривні при отриманні готівки з поточного рахунку (відкритого у відділенні) ?

Во времена каруселей только так и менял тут - именно на текущий, открытый именно в отделении. Комис помню тогда какой-то точно был. Но не за обнал точно, а на этапе обмена (типа брокерские). Пока было это выгодно - пользовал, но потом стала карусель в таких банках как тут, а потом и вообще :cry:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:24

  WallNutPen написав:Комис помню тогда какой-то точно был. Но не за обнал точно, а на этапе обмена (типа брокерские).
нет, не сходится.
Раньше я проверял на практике, нет той (типа брокерской) комиссии при просто онлайн-обмене (в обе стороны) в аппке - ни на карту, ни на счет, - если без обналичивания.
Но смутно :oops: помню про какую-то путаницу с тарифами из-за пересечения с глобусплюсовскими, когда какие тарифы практически применяются к операциям в отделении.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:09

  klug написав:
  Feh14 написав:Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.

Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.

Чому у Глобуса комуналку не оновлює? В Пумба є можливість оплати, а тут пише - не сформовано рахункі, чекайте... :?:
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:11

  Rack написав:
  klug написав:
  Feh14 написав:Кешбек вчера не хотел выводится, сегодня вывелся.

Воно якось почало працювати з другого разу: преший - помилка, а робиш іще раз і дає вивести.

Чому у Глобуса комуналку не оновлює? В Пумба є можливість оплати, а тут пише - не сформовано рахункі, чекайте... :?:
Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:16

  Amethyst написав:Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба :wink:

так в мене за той місяць не сплачено, а тут нема можливості взагалі якісь данні внести...пумба малює за 2 місяці борг, но то фігня - можна редагувати згідно з даними особистого кабінету осбб, в Глобуса взагалі нічого неможна зробити. Гадаю, що у Пумбі накладаєтеся так тому, що сплачую то з нього, то з глобусу, то з привату - у ніх із синхронізацією трабли схоже.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:19

  Amethyst написав:Взагалі то комун оновлюється 8..10 числа. Ще невідомо, що то малює та Пумба :wink:

У меня почему-то половина компаний в Глобусе уже есть (по распределению газа даже от 2 мая). На второй половине написано, что новых счетов нет (а долги с прошлого месяца по этим компаниям таки должны бы быть). А ещё в Глобусе странно, что нельзя оплатить без счёта.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:37

Re: Банк Глобус

  moveton написав:А ещё в Глобусе странно, что нельзя оплатить без счёта.
Ось це мене теж дратує. Тобто 8-10 прийдуть рахункі за минулий місяць, а чи буде там борг за позаминулий?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 13:42

  Rack написав:
  moveton написав:А ещё в Глобусе странно, что нельзя оплатить без счёта.
Ось це мене теж дратує. Тобто 8-10 прийдуть рахункі за минулий місяць, а чи буде там борг за позаминулий?

Ну я пока ещё не встречал комунальщика, который бы долг простил, а не добавил к следующему месяцу :lol: Но зачем Глобусу для оплаты свежий счёт всё равно не понимаю. ПУМБа и Моня точно таким не страдают, а тот долг, что они показывают - чисто для справки.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:50

  Rack написав:
  moveton написав:А ещё в Глобусе странно, что нельзя оплатить без счёта.
Ось це мене теж дратує. Тобто 8-10 прийдуть рахункі за минулий місяць, а чи буде там борг за позаминулий?


Будет.Куда ж он денется если не заплачено :)
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