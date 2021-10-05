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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:34

  посетитель написав:
Будет.Куда ж он денется если не заплачено :)
Ну ось у пумбі вже оновилася комуналка, оповіщення прийшли...а у глобуса все як і було:
Зображення
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:49

Re: Банк Глобус

Ну уж потерпите пару дней. Так не терпится потратить деньги? Оно ж ни на что не влияет
arkavs
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Повідомлень: 573
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:57

  Rack написав:
  посетитель написав:
Будет.Куда ж он денется если не заплачено :)
Ну ось у пумбі вже оновилася комуналка, оповіщення прийшли...а у глобуса все як і було:
Зображення

Для мене зразок -- Портмоне
Там поки що прийшли по 2..3 рах з 5..6 на хату.
Мені ще й Комуналка присилає рах-ки. Так, вчора ВСЕ прийшло. Але через 2..3дн вони надсилають оновлені рах-ки. Мабуть вони так розважаються 8)

Чекаємо, от-от все залетить ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:00

Re: Банк Глобус

Чого так нервувати? Ні коли не вірю відразу нарахуванням в банках. Єдині вірні нарахування у постачальників послуг, тобто в їх особистих кабінетах. Завжди звіряю. І часу на це не більше чим на обговорювання.
valya
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  #<1 ... 169170171172
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