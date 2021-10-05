Ну ось у пумбі вже оновилася комуналка, оповіщення прийшли...а у глобуса все як і було:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:34
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:49
Re: Банк Глобус
Ну уж потерпите пару дней. Так не терпится потратить деньги? Оно ж ни на что не влияет
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:57
Для мене зразок -- Портмоне
Там поки що прийшли по 2..3 рах з 5..6 на хату.
Мені ще й Комуналка присилає рах-ки. Так, вчора ВСЕ прийшло. Але через 2..3дн вони надсилають оновлені рах-ки. Мабуть вони так розважаються
Чекаємо, от-от все залетить ))
Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:00
Re: Банк Глобус
Чого так нервувати? Ні коли не вірю відразу нарахуванням в банках. Єдині вірні нарахування у постачальників послуг, тобто в їх особистих кабінетах. Завжди звіряю. І часу на це не більше чим на обговорювання.
Додано: Суб 10 тра, 2025 07:23
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Додано: Суб 10 тра, 2025 07:54
Re: Банк Глобус
Прийшли виплати від національного кешбеку так само глобус нарахував 10% свого кешбеку
Додано: Суб 10 тра, 2025 09:12
нац кешбек прийшов, але операції не ідуть. зарахування було вчора о 22:45
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