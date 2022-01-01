Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 тра, 2025 04:02
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nord
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Додано: Суб 17 тра, 2025 09:39
lel написав:
Вітаю. Чи були спроби додати в комуналку ОСББ, якого в Глобусі нема? В Пумбі додали. А в Приваті і Моно одразу було.
А в портмоне это ОСББ есть? Насколько я понял Шаромыга использует базу порти. Поэтому если добавить у порти - то тут тоже должно появиться (из опыта портя добавляет довольно оперативно).
WallNutPen
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Додано: Чет 22 тра, 2025 00:02
змінили кешбек, тепер не можна подивитись скільки по якій карті кешбеку є. а баланс спільний
це означає що і ліміт тепер спільний, а не на кожну карту окремо?
quadro_tony_da
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Додано: Чет 22 тра, 2025 00:17
quadro_tony_da написав:
змінили кешбек, тепер не можна подивитись скільки по якій карті кешбеку є. а баланс спільний
це означає що і ліміт тепер спільний, а не на кожну карту окремо?
Вроде, про объединение лимитов не предупреждали. А должны были и их тоже? Зачем?
moveton
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