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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 04:02

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nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 09:39

  lel написав:Вітаю. Чи були спроби додати в комуналку ОСББ, якого в Глобусі нема? В Пумбі додали. А в Приваті і Моно одразу було.

А в портмоне это ОСББ есть? Насколько я понял Шаромыга использует базу порти. Поэтому если добавить у порти - то тут тоже должно появиться (из опыта портя добавляет довольно оперативно).
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:02

Re: Банк Глобус

змінили кешбек, тепер не можна подивитись скільки по якій карті кешбеку є. а баланс спільний
це означає що і ліміт тепер спільний, а не на кожну карту окремо?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:17

  quadro_tony_da написав:змінили кешбек, тепер не можна подивитись скільки по якій карті кешбеку є. а баланс спільний
це означає що і ліміт тепер спільний, а не на кожну карту окремо?

Вроде, про объединение лимитов не предупреждали. А должны были и их тоже? Зачем?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 00:59

Re: Банк Глобус

  Arbitr написав:Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 01:10

  klug написав:
  Arbitr написав:Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.

Ну про это-то все читали месяц назад и в приложении и тут. И то, что приложение объединило кэшбеки ещё до начала мая. А вот чтобы кредитные лимиты объединялись - это не слышал. Или он тоже теперь 500 грн? :shock:
moveton
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