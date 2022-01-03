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Arbitr написав:Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
Ну про это-то все читали месяц назад и в приложении и тут. И то, что приложение объединило кэшбеки ещё до начала мая. А вот чтобы кредитные лимиты объединялись - это не слышал. Или он тоже теперь 500 грн?
Arbitr написав:Закінчилось свято, з травня 500 грн на клієнта.
Ну про это-то все читали месяц назад и в приложении и тут. И то, что приложение объединило кэшбеки ещё до начала мая. А вот чтобы кредитные лимиты объединялись - это не слышал. Или он тоже теперь 500 грн?
Людина запитувала про ліміт нарахування кишмишу і його баланс. Про "всі читали" Ви явно перебільшуєте.