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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 тра, 2025 14:37
Amethyst написав: chipmunk написав:
Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?
Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає
А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 14:45
посетитель написав: Amethyst написав: chipmunk написав:
Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?
Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає
А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?
Теж проблем не буде
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Додано: Вів 27 тра, 2025 14:48
посетитель написав: Amethyst написав: chipmunk написав:
Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?
Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає
А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?
Навіть з іншого банку проблем не буде
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