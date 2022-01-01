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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 171172173174

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:37

  Amethyst написав:
  chipmunk написав:Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?

Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає



А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:45

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  chipmunk написав:Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?

Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає



А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?

Теж проблем не буде
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 14:48

  посетитель написав:
  Amethyst написав:
  chipmunk написав:Якщо 29 загасити кредитку, встигне пройти по рахунку?

Я СЕПом 31го гашу до обіду і все встигає



А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?

Навіть з іншого банку проблем не буде
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 05:59

Что-то я вообще не понимаю, что имел в виду Глобус в разделе Перевыпуск платежной карты в тарифах по картам ГлобусПлюс/Лайт.

2.1. Перевыпуск карты на виртуальную.
Что это значит? Если была у меня виртуальная, и заменил ее на пластиковую, то потом обратно можно перевыпустить на виртуальную?
Или тут имеется в виду, когда срок действия виртуальной заканчивается, то меняют на новую виртуальную?

2.2. Перевыпуск карты в связи с истечением срока действия.
В этом пункте вообще не уточняется, речь идёт о виртуальной или пластиковой. Получается, и виртуальная, и пластиковая перевыпускаются без комиссии?

2.4. Перевыпуск на пластиковую карту повторно.
Что значит повторно? Что ли, можно до бесконечности переходить с виртуальной на пластиковую и обратно? И тогда получится виртуальная->пластиковая->виртуальная->повторный перевыпуск на пластиковую за 100 грн?
Или тут имеется в виду, заказал пластик для первого перехода на пластик, но не перешёл (утратил, испортил, просрочил пластик), тогда чтоб всё-таки перейти на пластик заказываешь этот пластик ещё раз, но уже за 100 грн?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:15

з якогось чуда Глобуc підняв макс. стелю КБ в місяць :)
500 -> 600
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 02:00

Можливо, кількість невдоволених урізанням ліміту КБ удвічі досягла критичної маси і вони вирішили на пів оберту послабити гайку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 чер, 2025 03:31

На хавчік кеш бек трохи менший 2.25%
novichok
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