Додано: Чет 29 тра, 2025 05:59

Что-то я вообще не понимаю, что имел в виду Глобус в разделе Перевыпуск платежной карты в тарифах по картам ГлобусПлюс/Лайт.



2.1. Перевыпуск карты на виртуальную.

Что это значит? Если была у меня виртуальная, и заменил ее на пластиковую, то потом обратно можно перевыпустить на виртуальную?

Или тут имеется в виду, когда срок действия виртуальной заканчивается, то меняют на новую виртуальную?



2.2. Перевыпуск карты в связи с истечением срока действия.

В этом пункте вообще не уточняется, речь идёт о виртуальной или пластиковой. Получается, и виртуальная, и пластиковая перевыпускаются без комиссии?



2.4. Перевыпуск на пластиковую карту повторно.

Что значит повторно? Что ли, можно до бесконечности переходить с виртуальной на пластиковую и обратно? И тогда получится виртуальная->пластиковая->виртуальная->повторный перевыпуск на пластиковую за 100 грн?

Или тут имеется в виду, заказал пластик для первого перехода на пластик, но не перешёл (утратил, испортил, просрочил пластик), тогда чтоб всё-таки перейти на пластик заказываешь этот пластик ещё раз, но уже за 100 грн?