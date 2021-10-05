А якщо зі своєї дебетної карти лайт на свою кредитну карту воно відразу проводиться?Тобто якщо я таке в суботу 31го зроблю щоб загаситися, проблем не буде?
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Додано: Вів 27 тра, 2025 14:37
Додано: Вів 27 тра, 2025 14:45
Теж проблем не буде
Додано: Вів 27 тра, 2025 14:48
Навіть з іншого банку проблем не буде
Додано: Чет 29 тра, 2025 05:59
Что-то я вообще не понимаю, что имел в виду Глобус в разделе Перевыпуск платежной карты в тарифах по картам ГлобусПлюс/Лайт.
2.1. Перевыпуск карты на виртуальную.
Что это значит? Если была у меня виртуальная, и заменил ее на пластиковую, то потом обратно можно перевыпустить на виртуальную?
Или тут имеется в виду, когда срок действия виртуальной заканчивается, то меняют на новую виртуальную?
2.2. Перевыпуск карты в связи с истечением срока действия.
В этом пункте вообще не уточняется, речь идёт о виртуальной или пластиковой. Получается, и виртуальная, и пластиковая перевыпускаются без комиссии?
2.4. Перевыпуск на пластиковую карту повторно.
Что значит повторно? Что ли, можно до бесконечности переходить с виртуальной на пластиковую и обратно? И тогда получится виртуальная->пластиковая->виртуальная->повторный перевыпуск на пластиковую за 100 грн?
Или тут имеется в виду, заказал пластик для первого перехода на пластик, но не перешёл (утратил, испортил, просрочил пластик), тогда чтоб всё-таки перейти на пластик заказываешь этот пластик ещё раз, но уже за 100 грн?
Додано: П'ят 30 тра, 2025 02:00
Можливо, кількість невдоволених урізанням ліміту КБ удвічі досягла критичної маси і вони вирішили на пів оберту послабити гайку.
Додано: Нед 01 чер, 2025 10:48
Re: Банк Глобус
підкажіть, як краще прокачати КЛ, бо після оформлення карти дали 0 (офіційно не працюю).
Додано: Нед 01 чер, 2025 11:14
ИМХО единственный действенный способ - написать на мыло в поддержку и слезно попросить, желательно с мотивацией зачем вам нужен лимит и какой вы хороший клиент. Я 2 года просил через аппку имея и депозиты под фонд и используя дебетку по полной (включая оплаты за границей) - был перманентный отлуп. В феврале прочитав о этом способе (письмо на поддержку) на форумах - решился написать. Тоже не работаю, имею 10+ кредиток других банков с большими лимитами, кредитная нагрузка очень высокая, кредитный рейтинг от того в БКИ чуть ниже среднего + последние месяцев 10 до обращения в поддержку - перестал пользовать карты шаромыги и вывел отсюда все деньги. Тем не менее не сразу, но через 2 недели налили 10к и прислали письмо в ответ типа рассмотрели, дали, пользуйтесь. Как-то так...
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