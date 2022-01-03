melkh написав:Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але... Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
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melkh написав:Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?
Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але... Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.
А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
Додали через 10 днів. Декілька раз писав і дзвонив. Пришвидшити. Сьогодні заплатив, завтра почну перевіряти як дійшло. Також ще одну компанію прошу додати, вже не так горить. Чомусь хочуть ІПН, без нього не додається. Надав.
melkh Виходить, безкоштовно вивести можна по P2P+СЕП до 100т і то комбінацією карток, наприклад 50+50т. І ще зняти 10т в торгових точках з GlobusPlus Light. Не беремо до уваги цільові карти типу НКБ, ЄПідтримка, пенс... Правильно, чи є ще щось?