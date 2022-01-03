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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177>

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Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 14:58

  moveton написав:
  novichok написав:
  melkh написав:Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?

Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.

А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.

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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 13:43

Re: Банк Глобус

moveton написав:
  novichok написав:
  melkh написав:Ніхто не пробував через гарячку банку добавити свого поставщика, тут говорилося раніше, що розділ "комуналка" обслуговує портмоне, на сайті портмоне з'явився вже поставщик для оплати, а в застосунку так і знайти не може, чому б так?

Писав на мило,в чат, тіко розводять руками, невпевнено просять надати реквізити постачальника послуг, але...
Постачальник достатньо популярний для Л.берега Києва, "Інформаційні технології", в інших банках присутній.

А где у них, кстати, почта написана? На сайте банка не нашёл. Отправил им сейчас в телегу счёт от местечковой управляющей компании. Сразу в PDF в котором он мне присылается. Сказали, что приняли и должны добавить в некоем неопределённом будущем. Конкретнее сроки называть не хотят.
Додали через 10 днів. Декілька раз писав і дзвонив. Пришвидшити. Сьогодні заплатив, завтра почну перевіряти як дійшло. Також ще одну компанію прошу додати, вже не так горить.
Чомусь хочуть ІПН, без нього не додається. Надав.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 00:28

Re: Банк Глобус

Банк буде співпрацювати з цінними паперами- облігаціями (ОВДП)?
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 03:49

Так що, тепер сумарний переказ коштів на іший банк P2P+СЕП до 100т., навіть на власні р-ки в тих банках? І без розгляду док-тів цей ліміт не підіймають?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:52

Visky Так.Підняти практично неможливо.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:11

melkh Виходить, безкоштовно вивести можна по P2P+СЕП до 100т і то комбінацією карток, наприклад 50+50т. І ще зняти 10т в торгових точках з GlobusPlus Light. Не беремо до уваги цільові карти типу НКБ, ЄПідтримка, пенс...
Правильно, чи є ще щось?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 13:44

Де почитати за нові ліміти?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:54

novichok https://globusbank.com.ua/ua/q.html + окремі по кожній картці
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 15:59

  melkh написав:Visky Так.Підняти практично неможливо.

Более интересно, что в лимит засчитываются переводы на юриков и на свой ИНН в другом банке. Причём, как я понимаю, не первый месяц уже. А визги, что так Меморандум понимать нельзя, только в теме Сенса :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:18

З е-підтримки 18 червня заСЕПив близько 120т, навіть не на свої рахунки в інші банки. Повезло чи це щось інше?
novichok
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