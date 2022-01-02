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Банк Глобус
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Додано: Вів 24 чер, 2025 17:59
novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:21
Visky написав:novichok
А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
Сенс, моно, абанк е-підтримку враховує точно (СЕП). З Пумб перекази тіко р2р, УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
18 червня, принаймі,по цім банкам було так.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:41
novichok написав:
УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано.
Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
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Додано: Вів 24 чер, 2025 18:49
Visky написав: novichok написав:
УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано.
Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
Не розбирався в тонкощах. Грошей було небагато, а вивести срочняк потрібно було.
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Додано: Вів 24 чер, 2025 23:58
Visky написав: novichok написав:
УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано.
Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
В березні виводив р2р прямо з єпідтримки
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:27
А в додатку відображає ці 100т, або скільки залишилось для переказу на інші рахунки? Бо в мене ціфра набагато більша.
Р2Р так, стоїть 100 т
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:09
По картах Запасочка і Простомані який КЛ можуть дати, якщо по Гл+ 25т?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:47
Visky написав:По картах Запасочка і Простомані який КЛ можуть дати, якщо по Гл+ 25т?
Та вже не потрібні ті КЛ з 28липня(
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