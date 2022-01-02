novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
Visky написав:novichok А це цікаво, схоже, єПідтримку не враховує (свідомо чи помилково). А як з врахуванням єПідтримки в інших банках?
Ще нагадаю, що практично виявив у них ще прихований річний ліміт на перекази з карти 400т, який вдалося підняти вдвічі складною прцедурою звернення, зміни анкети і тел.опитування з погодженням банку, так наче кред. лім. збільшував
Сенс, моно, абанк е-підтримку враховує точно (СЕП). З Пумб перекази тіко р2р, УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку. 18 червня, принаймі,по цім банкам було так.
novichok написав:УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано. Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
novichok написав:УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано. Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
Не розбирався в тонкощах. Грошей було небагато, а вивести срочняк потрібно було.
novichok написав:УкрСіб з епідримки вивести напряму не дає, тільки переказ на свою дебетку.
Так це можна ж трактувати як порушення умов єПідтримки. В усіх банках має бути безкоштовний переказ за межі і в тарифах СИБа по єПідтримці це прописано. Чи є їхнє офіційне пояснення? Знімати готівкою по 100т/день хоч дають?
(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну). Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG. Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/. Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
Visky написав:По картах Запасочка і Простомані який КЛ можуть дати, якщо по Гл+ 25т?
Та вже не потрібні ті КЛ з 28липня(
Вибачте за жаргон, здається, Ви "не просікли тему". То по Глобусам+ "не потрібні". Ви зрозуміли, тому написав з натяком і прошу теж відкрито не мусувати. Питання актуальне, проте.... в чому відмінності між ними? Зайшов у нове відділення, кажуть, можемо тільки на Запасочку претендувати. Чому? Незрозуміло, кажуть, не уповноважені на Простомані. По Запасці можна просити 100т, але треба ворох паперів про "білі" доходи з основою ОК. Бажання вовтузитися якось впало.
Інша біда з 100т лімітом на вивід, якби ж як в Сенсі люди навалилися, то може і попустили б, проте і безкоштовні лім. в тарифах треба щоб підняли