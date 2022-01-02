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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 чер, 2025 22:07
Visky написав:
Питання актуальне, проте....
в чому відмінності між ними?
Зайшов у нове відділення, кажуть, можемо тільки на Запасочку претендувати. Чому? Незрозуміло, кажуть, не уповноважені на Простомані.
По Запасці можна просити 100т, але треба ворох паперів про "білі" доходи з основою ОК.
Бажання вовтузитися якось впало.
А може є сенс почекати пару тижнів, спостереження підказують, що Банк змінює тарифи по своїм продуктам не одночасно, а з деяким розкидом по часу, але напрямок змін один.
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