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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 22:07

  Visky написав:Питання актуальне, проте....
в чому відмінності між ними?
Зайшов у нове відділення, кажуть, можемо тільки на Запасочку претендувати. Чому? Незрозуміло, кажуть, не уповноважені на Простомані.
По Запасці можна просити 100т, але треба ворох паперів про "білі" доходи з основою ОК.
Бажання вовтузитися якось впало.

А може є сенс почекати пару тижнів, спостереження підказують, що Банк змінює тарифи по своїм продуктам не одночасно, а з деяким розкидом по часу, але напрямок змін один.
Arbitr
 
Повідомлень: 370
З нами з: 07.11.08
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  #<1 ... 175176177178
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