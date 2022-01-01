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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 09:56

Кеш бек
novichok
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Повідомлень: 3589
З нами з: 31.03.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 309 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:22

novichok тільки НКБ, +10% немає
Visky
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Повідомлень: 1618
З нами з: 27.04.10
Подякував: 172 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06

  Visky написав:novichok тільки НКБ, +10% немає

У мну есть и то, и то по двум аккам
WallNutPen
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 438 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:14

WallNutPen Бо вже донарахували
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1618
З нами з: 27.04.10
Подякував: 172 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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1
  #<1 ... 175176177178
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