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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06
Додано: Нед 13 лип, 2025 16:29
Галіма Шаромига не дала обміняти валюту от зараз, у неділю, бо знов вилізли оті 400К/рік
Дані то оновили через дію, але підтвердження треба чекати у робочий день
Дурні якісь!
ПС. Рекомендую пройти повторне Анкетування, там сама Анкета змінилася. З'явилися нові розділи по доходам сім'ї
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