RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 182183184185

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:04

upd:
знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b9b8cf.pdf


до речі!!!

в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)
greenozon
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 18:51

  greenozon написав:upd:
знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
https://globusbank.com.ua/images/upload ... b9b8cf.pdf


до речі!!!

в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)

Трохи не зрозуміло куди та як будемо отримувати та витрачати грудневий кешбек?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 19:06

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Трохи не зрозуміло куди та як будемо отримувати та витрачати грудневий кешбек?


дуже надіюсь що банк не згорне КБ-програму (як он Піреус із вересня....) а смілово продовжить її
хоча за останній час КБ % падають, треба відзначити

до речі шукайте себе в списку щасливчиків-переможців акції

https://globusbank.com.ua/ua/vyznacheno ... splus.html
greenozon
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 22:44

Вчора оплатив покупку в доларах на https://ua.iherb.com/
Списало по курсу 43,591!
Там є блокування і буде повернення через 3 дні?

Взагалі, хтось перевіряв, чи є сенс в покупках в доларах кредиткою заради кешбеку в 2%?
la9
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 02.07.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 12 вер, 2025 09:02

  la9 написав:Вчора оплатив покупку в доларах на https://ua.iherb.com/
Списало по курсу 43,591!
Там є блокування і буде повернення через 3 дні?

Взагалі, хтось перевіряв, чи є сенс в покупках в доларах кредиткою заради кешбеку в 2%?

У вас еще ничего не списало - а только заблокировало. После проведения по счету (если такое будет потому как у вас таки возврат) - все лишне заблокированное по курсу проводки вернется. Про выгодность оплат именно в долларах не скажу, но в леях, левах, лирах и злотых в итоге все весьма кошерно получалось.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 14 вер, 2025 12:28

  la9 написав:Вчора оплатив покупку в доларах на https://ua.iherb.com/
Списало по курсу 43,591!
Там є блокування і буде повернення через 3 дні?

Взагалі, хтось перевіряв, чи є сенс в покупках в доларах кредиткою заради кешбеку в 2%?

Списало по 41,455. В той день самий дешевий долар був по 41,29, в Піреусі, що менше, ніж курс списання, але за рахунок КБ вийшло вигідніше купляти з глобус+
la9
 
Повідомлень: 2766
З нами з: 02.07.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 17:52

кредитний ліміт

Підняли сьогодні кредитний ліміт до 50 т.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 18:27

  melkh написав:Підняли сьогодні кредитний ліміт до 50 т.

Ініціювали, чи банк сам?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 31.03.13
Подякував: 38 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 19:40

  novichok написав:
  melkh написав:Підняли сьогодні кредитний ліміт до 50 т.

Ініціювали, чи банк сам?
Банк сам, прислав лише пушик.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:41

(Для тих, хто планує відкрити депозит з бонусом від Мінфіну).
Тримайте багаторазовий промокод TM26XRG.
Промо-код потрібно ввести у поле «Промо-код» при оформленні заявки на участь в акції «Бонус до депозиту»: https://minfin.com.ua/ua/deposits/bonus/.
Якщо вкажете цей промокод при оформленні бонусу від Мінфіну, то гарантовано отримаєте додатково +100.00 гривень до суми бонусу.
nord
 
Повідомлень: 605
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 148, 149, 150
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1499 701918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 жов, 2025 20:50
Amethyst
Юнекс Банк 1 ... 158, 159, 160
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1598 568640
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 жов, 2025 11:36
KVV
Райффайзен Банк 1 ... 280, 281, 282
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
2811 1676074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 жов, 2025 20:10
RaifHelp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6763)
04.10.2025 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.