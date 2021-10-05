|
Додано: Чет 16 жов, 2025 21:07
Напевне це якісь дос атаки були, але ніхто нічого не говорить, ні ICU, Sense, Globus, моно завис з їхніми лимонами на цілий день, щось таке творилося просто капець, а всі мовчать((
Додано: П'ят 17 жов, 2025 07:18
Банк після 21-00 все нарахував і провів. Друзі платили комунальні після 22-00 - все штатно.
Додано: Суб 18 жов, 2025 11:23
Push не приходять
Після перевипуску карти лайт з цифрової на пластик перестали приходити пуш по операціям за нею.
По операціям за кредиткою, що залишилась цифровою, руш приходять як і раніше.
Хтось стикався з таким, як це виправити?
В налаштуваннях застосунку немає окремої опції включення пуш для карти, є лише загальносистемна кнопка активації пуш. Вона включена.
Додано: Вів 04 лис, 2025 01:05
Розумна служба підтримки нічого краще не придумала, як через 2 тижні заявити, що проблема на стороні телефону клієнта
Те що телефон не приймає ні пуш, ні смс саме за перевипущеною картою, хоча успішно приймає пуш чи смс(в залежності від відповідного налаштування в мобільному застосунку глобус+ ) за старими картами, їх зовсім не засмучує
