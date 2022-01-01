RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
14%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:19

  Hennady написав:підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?

тут такого и не было - категории надо было выбирать всегда. Тем более 2% на все - это офигенно много. Вы шаромыгу ни с кем не путаете? 2% без выбора было у Пирреуса (но много исключений). А просто на все (с разными процентами) есть у Изи, Альянса, Юнекса - было у Востока
WallNutPen
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 08:38

WallNutPen
Точно, дякую
Зараз користуюсь Альянсом (є у нашому місті), а Глобусу і Пірреусу нема, тому, дійсно, сплутав.
Ще раз дякую
Hennady
 
Повідомлень: 551
З нами з: 02.11.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:20

Re: Банк Глобус

Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
chipmunk
 
Повідомлень: 9065
З нами з: 15.04.09
Подякував: 573 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:28

  chipmunk написав:Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...

Так писали ж в новинах, що на цьому тижні виплатять
Ferlakur
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
