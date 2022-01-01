|
Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:19
Hennady написав:
підкажіть, хто користується - то вже нема 2% на все, зараз треба обирати категорії, як майже у всіх банках?
тут такого и не было - категории надо было выбирать всегда. Тем более 2% на все - это офигенно много. Вы шаромыгу ни с кем не путаете? 2% без выбора было у Пирреуса (но много исключений). А просто на все (с разными процентами) есть у Изи, Альянса, Юнекса - было у Востока
WallNutPen
1
Додано: Сер 12 лис, 2025 08:38
WallNutPen
Точно, дякую
Зараз користуюсь Альянсом (є у нашому місті), а Глобусу і Пірреусу нема, тому, дійсно, сплутав.
Ще раз дякую
Hennady
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:20
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
chipmunk
-
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:28
chipmunk написав:
Прибіг серпневий нацкешбек. Знайшли таки гроші...
Так писали ж в новинах, що на цьому тижні виплатять
Ferlakur
-
