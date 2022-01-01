|
Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36
Как тут уже обсуждали
Ferlakur написав:
Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?
, кэшбек в Глобусе проводится после 18. Чтобы в РД не успел зачислиться.
moveton
- Повідомлень: 6543
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 796 раз.
Профіль
3
8
1
