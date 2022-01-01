RSS
Банк Глобус

Банк Глобус
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 28 січ, 2026 14:36

  Ferlakur написав:Вивів сьогодні на кредитку кешбек, який набагато перевищує розмір платежу пільгового періоду, а інформація по заборгованості не змінилась, так само пише "внесіть стільки-то до 18.00 31.01.2026, щоб залишитись в пільговому періоді". Треба почекати до завтра, чи виведення на картку кешбеку не рахується як платіж?

Как тут уже обсуждали, кэшбек в Глобусе проводится после 18. Чтобы в РД не успел зачислиться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6543
З нами з: 23.03.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 796 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 294, 295, 296
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
2957 1789147
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 січ, 2026 14:39
RaifHelp
Банк Альянс 1 ... 165, 166, 167
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
1666 799842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 січ, 2026 20:25
Long_distance_runner
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 32, 33, 34
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
339 181207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 січ, 2026 13:32
flysoulfly

