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Glovo відновлює
роботу у 19 містах

Glovo відновлює роботу у 19 містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00

Glovo відновлює роботу у 19 містах

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс доставки Glovo після тимчасової перерви через початок війни 24 лютого знову почав працювати у 19 містах.

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Glovo відновлює роботу у 19 містах
R2
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