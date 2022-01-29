Сервіс доставки Glovo після тимчасової перерви через початок війни 24 лютого знову почав працювати у 19 містах.
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Glovo відновлює роботу у 19 містах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00
Glovo відновлює роботу у 19 містах
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Дивися повний текст
Glovo відновлює роботу у 19 містах
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