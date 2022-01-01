Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00
Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:02
С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка?
В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам...
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22
Я правильно понимаю, что Идеябанк в Николаеве сейчас не работает и операции по синей карте невозможны? Попытка зачисления 1000 грн. онлайн с карты ощада на идею не удалась.
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22
Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:26
Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1%
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
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