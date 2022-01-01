Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00
dim.ua написав:
На картці КардБланшВайт є особисті кошти на залишку. Їх можна якось без комісії витягнути на моно, приват чи альфу?
Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
Amethyst
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:02
С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка?
В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам...
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Vorlon
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22
Я правильно понимаю, что Идеябанк в Николаеве сейчас не работает и операции по синей карте невозможны? Попытка зачисления 1000 грн. онлайн с карты ощада на идею не удалась.
fler
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22
Vorlon написав:
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Не факт что заберут. У меня после погашения 10000 в первых числах марта потом ещё целую неделю этот лимит болтался и его не забирали пока полностью весь не израсходовал
WallNutPen
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:26
Vorlon написав:
С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка?
В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам...
Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1%
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
Amethyst
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Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:08
Amethyst написав:
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
Зараз все по Твену: "Банкір - людина, яка позичить парасольку в сонячну погоду і забере її у вас під час сильного дощу"
Є позитив, що тепер з Ідеї ніхто не дзвонить зі своїми суперпропозиціями з різних номерів.
А ВК раптом стали 8,5 %.
Ой+
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Додано: Пон 14 бер, 2022 06:52
Господа, какие нюансы по ВК в идея банке? пополнение- снятие по СЭП без комиссии. Лимиты на перевод и т.д. Ищу место куда пристроить под вменяемый процент
Алексей77
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Додано: Пон 14 бер, 2022 09:18
Алексей77 написав:
пополнение- снятие по СЭП без комиссии.
Не всё так просто(
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
jay2004
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