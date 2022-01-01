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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

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Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 16:00

  dim.ua написав:На картці КардБланшВайт є особисті кошти на залишку. Їх можна якось без комісії витягнути на моно, приват чи альфу?

Тяните сторонним р2р, комисс 1%.
Но аккуратно, шобы не залезть этой комисс в кредитные, тогда комисс будет 4%
Комисс снимется после проводки по картсчету, т.е. через +2..3 раб. дн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:02

С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка? :roll:

В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам... :?

Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22

Я правильно понимаю, что Идеябанк в Николаеве сейчас не работает и операции по синей карте невозможны? Попытка зачисления 1000 грн. онлайн с карты ощада на идею не удалась.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:22

  Vorlon написав:Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...

Не факт что заберут. У меня после погашения 10000 в первых числах марта потом ещё целую неделю этот лимит болтался и его не забирали пока полностью весь не израсходовал
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 17:26

  Vorlon написав:С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка? :roll:

В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам... :?

Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...

Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1%
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:08

Re: Ідея Банк

  Amethyst написав:Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!

Зараз все по Твену: "Банкір - людина, яка позичить парасольку в сонячну погоду і забере її у вас під час сильного дощу"
Є позитив, що тепер з Ідеї ніхто не дзвонить зі своїми суперпропозиціями з різних номерів.
А ВК раптом стали 8,5 %.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 06:52

Re: Ідея Банк

Господа, какие нюансы по ВК в идея банке? пополнение- снятие по СЭП без комиссии. Лимиты на перевод и т.д. Ищу место куда пристроить под вменяемый процент
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 09:18

  Алексей77 написав: пополнение- снятие по СЭП без комиссии.


Не всё так просто(
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:36

Re: Ідея Банк

У кого-то приложение О.bank открывается?
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 17:56

  Фантом написав:У кого-то приложение О.bank открывается?
Кілька годин тому розлогінило і далі не пускає...
extreme_lviv_ua
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