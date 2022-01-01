|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 бер, 2022 18:13
extreme_lviv_ua написав: Фантом написав:
У кого-то приложение О.bank открывается?
Кілька годин тому розлогінило і далі не пускає...
Ломанулись на ВК...
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 226
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1821
|327673
|
|
|12
|378
|
Пон 14 бер, 2022 17:18
sens
|
|828
|209022
|
Пон 14 бер, 2022 16:11
THB