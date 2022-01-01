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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:13

  extreme_lviv_ua написав:
  Фантом написав:У кого-то приложение О.bank открывается?
Кілька годин тому розлогінило і далі не пускає...

Ломанулись на ВК...
patrikk
 
Повідомлень: 226
З нами з: 25.06.15
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  #<1 ... 78910
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