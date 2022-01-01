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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 18:13

  extreme_lviv_ua написав:
  Фантом написав:У кого-то приложение О.bank открывается?
Кілька годин тому розлогінило і далі не пускає...

Ломанулись на ВК...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 бер, 2022 19:45

  extreme_lviv_ua написав:
  Фантом написав:У кого-то приложение О.bank открывается?
Кілька годин тому розлогінило і далі не пускає...

Для обанка такая работа - норма.
Пробуйте позже
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:42

  Amethyst написав:
  Vorlon написав:С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка? :roll:

В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам... :?

Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...

Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1%
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!

А если СЕП-нуть на счет Card Blanche Green Fund (самой карты нет), тоже комис 1%? Или Идея потом возьмёт свое при переводе на ВК или снятии по окончании? Горячка говорит нигде комиса не будет, но как на практике?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:59

  patrikk написав:
  Amethyst написав:
  Vorlon написав:С депозитом "Вільні кошти" как-то можно работать, не имея дебеток банка? :roll:

В качестве псевдодебетки у меня сейчас CBO, которую полностью лишили лимита, но там же любой расход со своих 1% по тарифам... :?

Можно дебеткой сделать и O.Card, но подозреваю, что лимит тоже заберут сразу...

Наврядли, на ВК пополнение СЭПом заходит с комисс 1%
Идея -- дура реальная, особенно щас это видно!

А если СЕП-нуть на счет Card Blanche Green Fund (самой карты нет), тоже комис 1%? Или Идея потом возьмёт свое при переводе на ВК или снятии по окончании? Горячка говорит нигде комиса не будет, но как на практике?

Ку
см. https://ideabank.ua/uk/payment-cards/pl ... debit-fund
Хрин эт шото типа КдВ у Привата, т.е. будет 0.5% за б/н вход 8)
Идея любит нал. Ну недалекая она, ну шо тут скажешь (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:08

Коллеги, а банка берет комис за сдергивание с Green Fund депозитной?
В КЦ говорят, что да. По тарифам я понял, что нет. Как на практике? Карту имею, но давно не юзаю...
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:43

  la9 написав:Коллеги, а банка берет комис за сдергивание с Green Fund депозитной?
В КЦ говорят, что да. По тарифам я понял, что нет. Как на практике? Карту имею, но давно не юзаю...

Перевірив потягнув альфою. Коміс 0.
Ой+
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Жижитал от Идеи

https://ideabank.ua/uk/news/ideya-bank- ... latizhnoyi
Amethyst
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