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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:16

Re: Ідея Банк

Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:19

  акет написав:Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.

O.BANK
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:22

Інформації про відміну кеш-бек не було. Тож перейшов на ІДЕЮ після відміни кеш-беку деякими банками.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:32

  Вкладчик1234 написав:
  акет написав:Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.

O.BANK

Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:49

  акет написав:
  Вкладчик1234 написав:
  акет написав:Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.

O.BANK

Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".

пишите шо хотите, но не менее 2х буХв имени и фамилии и без точек
Например: idea bank
Востаннє редагувалось Amethyst в Пон 21 бер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:50

  акет написав:
  Вкладчик1234 написав:
  акет написав:Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.

O.BANK

Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".

Может точку убрать
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:55

  акет написав:
  Вкладчик1234 написав:
  акет написав:Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.

O.BANK

Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".

немного перепутал, правильно так:

O.CARD

Точка, без пробелов. У меня так срабатывало
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:18

  Vorlon написав:А кэшбек интересно сейчас по-прежнему начисляется? :roll:

Скажімо так - інформацію про припинення нарахування кешбеку банк не оприлюднював. Реальність нарахування скоріш за все можна буде перевірити тільки 1 квітня лише по факту виплати чи не виплати
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:37

O.BANK[/quote]
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".[/quote]
немного перепутал, правильно так:

O.CARD

Точка, без пробелов. У меня так срабатывало[/quote]
Пробовал ввести "O.CARD", тоже горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
акет
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:44

акет, тогда хз.
Это известный баг Обанка, и ранее они там что-то исправляли, и проблема вроде ушла.
Карта новая? Иногда надо подождать дня 3-4, чтобы карта начала нормально работать.
Или настаивать на заявке в техподдержку на исправление этого бага (в первую очередь в банк)
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