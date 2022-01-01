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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:16
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:19
акет написав:
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
O.BANK
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:22
Інформації про відміну кеш-бек не було. Тож перейшов на ІДЕЮ після відміни кеш-беку деякими банками.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:32
Вкладчик1234 написав: акет написав:
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
O.BANK
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:49
акет написав: Вкладчик1234 написав: акет написав:
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
O.BANK
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
пишите шо хотите, но не менее 2х буХв имени и фамилии и без точек
Например: idea bank
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 21 бер, 2022 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:50
акет написав: Вкладчик1234 написав: акет написав:
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
O.BANK
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
Может точку убрать
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:55
акет написав: Вкладчик1234 написав: акет написав:
Добрый день, кто сталкивался с такой ситуацией?
Пробую оплатить с О-КАРТЫ в интернете, вылазит окно от Идея банка с просьбой ввести "имя на карте" (карта неименная), что туда надо вписать? А то дальше не пропускает. Горячка не смогла помочь.
O.BANK
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
немного перепутал, правильно так:
O.CARD
Точка, без пробелов. У меня так срабатывало
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:18
Vorlon написав:
А кэшбек интересно сейчас по-прежнему начисляется?
Скажімо так - інформацію про припинення нарахування кешбеку банк не оприлюднював. Реальність нарахування скоріш за все можна буде перевірити тільки 1 квітня лише по факту виплати чи не виплати
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:37
O.BANK[/quote]
Пробовал писать "O.BANK", горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".[/quote]
немного перепутал, правильно так:
O.CARD
Точка, без пробелов. У меня так срабатывало[/quote]
Пробовал ввести "O.CARD", тоже горячка советовала, не принимает, пишет: "неправильное имя".
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 18:44
акет, тогда хз.
Это известный баг Обанка, и ранее они там что-то исправляли, и проблема вроде ушла.
Карта новая? Иногда надо подождать дня 3-4, чтобы карта начала нормально работать.
Или настаивать на заявке в техподдержку на исправление этого бага (в первую очередь в банк)
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