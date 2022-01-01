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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47

акет я вводил O CARD
omb
 
Повідомлень: 3341
З нами з: 08.04.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 256 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:08

omb
спасибо, помогло "O CARD", оплата прошла
акет
 
Повідомлень: 214
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:10

  Вкладчик1234 написав:акет, тогда хз.
Это известный баг Обанка, и ранее они там что-то исправляли, и проблема вроде ушла.
Карта новая? Иногда надо подождать дня 3-4, чтобы карта начала нормально работать.
Или настаивать на заявке в техподдержку на исправление этого бага (в первую очередь в банк)

Карте больше года, раньше ей оплачивал без проблем, потом забросил, год валялась без дела, а сейчас решил оплатить и столкнулся с этой проблемой.
акет
 
Повідомлень: 214
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:24

Re: Ідея Банк

Поддержка еще сказала, что лимит на расчеты картой сейчас 5000 грн в день.
акет
 
Повідомлень: 214
З нами з: 12.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:00

  акет написав:Поддержка еще сказала, что лимит на расчеты картой сейчас 5000 грн в день.

Неделю назад платил кредитными 10000 - пропускало. Может конечно с тех пор могло что поменяться
WallNutPen
 
Повідомлень: 97
З нами з: 08.06.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 23 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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