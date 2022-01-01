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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 18:47
акет я вводил O CARD
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Додано: Пон 21 бер, 2022 19:08
omb
спасибо, помогло "O CARD", оплата прошла
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 19:10
Вкладчик1234 написав:акет,
тогда хз.
Это известный баг Обанка, и ранее они там что-то исправляли, и проблема вроде ушла.
Карта новая? Иногда надо подождать дня 3-4, чтобы карта начала нормально работать.
Или настаивать на заявке в техподдержку на исправление этого бага (в первую очередь в банк)
Карте больше года, раньше ей оплачивал без проблем, потом забросил, год валялась без дела, а сейчас решил оплатить и столкнулся с этой проблемой.
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 19:24
Поддержка еще сказала, что лимит на расчеты картой сейчас 5000 грн в день.
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акет
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:00
акет написав:
Поддержка еще сказала, что лимит на расчеты картой сейчас 5000 грн в день.
Неделю назад платил кредитными 10000 - пропускало. Может конечно с тех пор могло что поменяться
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