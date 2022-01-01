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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 16:47
WallNutPen написав: ВIВ написав:
Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?
В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.
Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
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ВIВ
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