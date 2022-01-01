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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:47

  WallNutPen написав:
  ВIВ написав:Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?

В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.

Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
ВIВ
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  #<1 ... 10111213
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