|
|
|
Ідея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 бер, 2022 16:47
WallNutPen написав: ВIВ написав:
Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?
В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.
Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:32
ВIВ написав: WallNutPen написав: ВIВ написав:
Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?
В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.
Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
Это откуда следует, что при оплате только ОМП на сумму остальной задолженности будет 0.01% начисляться? Идея же кредитных каникул не обьявляла.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1361
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:36
У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1361
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:43
Кащей написав:
У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы
и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2024
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 355 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:52
Кащей написав:
Это откуда следует, что при оплате только ОМП на сумму остальной задолженности будет 0.01%
Тут написано:https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1982
|472749
|
|
|350
|239573
|
Сер 23 бер, 2022 20:43
ВIВ
|
|1020
|355903
|
Сер 23 бер, 2022 13:53
БОБЁР
|