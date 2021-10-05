Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
А в марте? В феврале закончился 62дн период за март-февраль. А РД када?