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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 16:47

  WallNutPen написав:
  ВIВ написав:Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?

В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.

Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:32

Re: Ідея Банк

ВIВ написав:
  WallNutPen написав:
  ВIВ написав:Коллеги, чтоб не спонсировать лишнего, идейным картам до дня победы достаточно только ОМП скормить?

В додатку по картцi тиснiть на "деталi" - там Iдея достатньо чiтко пише що та до якого числа треба оплатити.

Это понятно, просто если оплатил ОМП, то на сумму долга считается 0,01% годовых.
Так что только ОМП будет достаточно думаю?
Это откуда следует, что при оплате только ОМП на сумму остальной задолженности будет 0.01% начисляться? Идея же кредитных каникул не обьявляла.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:36

Re: Ідея Банк

У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:43

  Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.

наверное были внегрейсовые траты/переводы
и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:52

Re: Ідея Банк

  Кащей написав:Это откуда следует, что при оплате только ОМП на сумму остальной задолженности будет 0.01%

Тут написано:
https://ideabank.ua/uk/news/pro-rozrakh ... ya-komisiy
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:04

Re: Ідея Банк

Amethyst написав:
  Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.

наверное были внегрейсовые траты/переводы
и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:54

  Кащей написав:
Amethyst написав:
  Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.

наверное были внегрейсовые траты/переводы
и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.

А в марте? В феврале закончился 62дн период за март-февраль.
А РД када?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:48

  Кащей написав: О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.

Отсутствие комиссии в 25 грн. говорит только о том что на период военного положения банк ее отменил. У меня был долг на 1 марта и банк при этом ничего не снял по КБ-онлайн.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:32

Re: Ідея Банк

Amethyst написав:
  Кащей написав:
Amethyst написав:[quote="5414668:Кащей"]У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.

наверное были внегрейсовые траты/переводы
и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.

А в марте? В феврале закончился 62дн период за март-февраль.
А РД када?[/quote] РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:59

Re: Ідея Банк

  Кащей написав:РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.

Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?
WallNutPen
 
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