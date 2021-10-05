Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
Кащей написав:У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
А в марте? В феврале закончился 62дн период за март-февраль. А РД када?
Amethyst написав:[quote="5414668:Кащей"]У меня в Приложении-Детали по КБО вообще ерунда написана. ОМП начислили 11 грн с копейками, хотя задолженности вообще нет. Я ее погасил еще в конце февраля и вывел карту в ноль.
наверное были внегрейсовые траты/переводы и вы ж помните, шо у Идеи индивидуальная РД (подобно Алки)
в том-то и дело, что не было в феврале вообще никаких трат, только пополнения. О чем говорит и ноль в графе "Платеж для выполнения условий гашения льготного периода" и отсутствие снятия комиссии 25 грн за использование кредитного лимита в последний день февраля.
А в марте? В феврале закончился 62дн период за март-февраль. А РД када?[/quote] РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.
Кащей написав:РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.
Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?