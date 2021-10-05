WallNutPen написав: Кащей написав:
РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.
Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?
карту в ноль не выводил ни разу со времени открытия (с июня 2019). Сумма процентов, которые Идея начисляет за эти 25 грн не входящие в грейс, в последние месяцы была в районе 15-16 грн. Но я все равно не понимаю, как общая сумма задолженности может быть = 0, а ОМП >0. Если бы Идея начислила эти проценты в начале марта, то они бы снялись со счета и образовалась бы задолженность.