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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15

Re: Ідея Банк

WallNutPen написав:
  Кащей написав:РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.

Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?
карту в ноль не выводил ни разу со времени открытия (с июня 2019). Сумма процентов, которые Идея начисляет за эти 25 грн не входящие в грейс, в последние месяцы была в районе 15-16 грн. Но я все равно не понимаю, как общая сумма задолженности может быть = 0, а ОМП >0. Если бы Идея начислила эти проценты в начале марта, то они бы снялись со счета и образовалась бы задолженность.
Кащей
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