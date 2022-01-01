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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
100%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:15

Re: Ідея Банк

WallNutPen написав:
  Кащей написав:РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.

Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?
карту в ноль не выводил ни разу со времени открытия (с июня 2019). Сумма процентов, которые Идея начисляет за эти 25 грн не входящие в грейс, в последние месяцы была в районе 15-16 грн. Но я все равно не понимаю, как общая сумма задолженности может быть = 0, а ОМП >0. Если бы Идея начислила эти проценты в начале марта, то они бы снялись со счета и образовалась бы задолженность.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:28

  Кащей написав:
WallNutPen написав:
  Кащей написав:РД - 28го числа. Последняя расходная операция по карте была 31 января - как раз эта комиссия 25 грн. А предпоследняя - 28 января. В феврале, повторюсь, закрыл карту в ноль.

Но так как у вас были до этого комисы 25 грн. то на них проценты начислились бы только 1 марта, не смотря на вывод карты в ноль. То есть какие-то копейки у вас по любому должны были появиться. Вот они обычно у Идеи всегда входят в ОМП. Но конечно не 11 грн. с копейками. Или у вас комис 25 грн. был не 1 раз? Как вообще вы часто карту выводили в ноль? Или комисы по 25 грн. могли накопиться и проценты на них могли получится 11 грн.?
карту в ноль не выводил ни разу со времени открытия (с июня 2019). Сумма процентов, которые Идея начисляет за эти 25 грн не входящие в грейс, в последние месяцы была в районе 15-16 грн. Но я все равно не понимаю, как общая сумма задолженности может быть = 0, а ОМП >0. Если бы Идея начислила эти проценты в начале марта, то они бы снялись со счета и образовалась бы задолженность.

Ну вот теперь все стало на свои места. Вы не правы полагая что идея на сумму начисленных процентов увеличивает сумму задолженности по карте. Она никогда так не делает. Она начисляет проценты и ждет поступления живых денег на счет. При любом платеже она в первую очередь гасит проценты а потом только сумму основного долга. А так как вы вывели карту в ноль в феврале то Идея начислила проценты 1 марта и они ждут поступления денег на счет. Как только это произойдет они проценты спишут. И всегда начисленные проценты у идеи увеличивали сумму ОМП. Вот в вашем случае и получается что у вас есть ОМП но нет долга по кредиту (но есть долг по процентам)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 22:44

Входящие п2п и сэп на Грин фунд лепозитную заходят без комисса? За п2п сегодня вечером, пока комис не сняли, КЦ говорит,ичто и сэп зайдет без комисса. Так ли ?
la9
 
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