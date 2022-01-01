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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 кві, 2022 14:55
Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...
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klug
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Додано: Пон 04 кві, 2022 15:19
klug
В чаті написали, що по квітневим операціям взагалі не нарахують
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V2
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:09
klug написав:
Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...
Так по даті операції чи проведення по рахунку?
Й мінімально 25 грн тре назбирати, щоб відчути кеш-бек.
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Додано: Пон 04 кві, 2022 16:40
BBC написав: klug написав:
Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...
Так по даті операції чи проведення по рахунку?
Й мінімально 25 грн тре назбирати, щоб відчути кеш-бек.
По даті проведення по рахунку. Витратив мін 650грн і зупинився, побачивши повідомлення про відсутність кешбеку у квітні.
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Додано: Пон 04 кві, 2022 17:11
V2 написав:klug
В чаті написали, що по квітневим операціям взагалі не нарахують
Тоді де логіка писати про 7-ме число? Навіть, якщо не нарахують, є підстава їх трусити.
BBC написав:
Так по даті операції чи проведення по рахунку?
За датою проведення стало з тих пір, як почали виплачувати 1-го числа.
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klug
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Додано: Пон 04 кві, 2022 18:04
klug
Логіки немає.
Але запевняють, що оскільки за квітневі операції виплати мають бути в травні, то виплачувати не будуть!
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V2
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Додано: Пон 04 кві, 2022 18:28
V2 написав:klug
Логіки немає.
Але запевняють, що оскільки за квітневі операції виплати мають бути в травні, то виплачувати не будуть!
Ну, це маячня. Якщо будуть нарахування, то будуть і виплати, а нарахування припиняють з 7-го. Гарячка Ідеї професійно лише кеш-кредити впарює.
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klug
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Додано: Пон 04 кві, 2022 18:39
klug
Шанси, як зустріти динозавра - 50/50 - або зустрінеш (виплатять), або ні
Я повірю "гарячці", тим паче цю інформацію однаково подають різним клієнтам!
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V2
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Додано: Пон 04 кві, 2022 20:52
Колеги, прошу підказати, в 10 операцій по карті Violet для безплатності пакету, входить поповнення мобільного в застосунку O'bank ?
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Додано: Пон 04 кві, 2022 23:49
у меня по этой ссылке страница 404
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Пон 04 кві, 2022 16:11
Ой+
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