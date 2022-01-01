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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ідея Банк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 14:55

  lel написав:
  extreme_lviv_ua написав:З 7 квітня Банк скасовує нарахування кешбеку за всіма картками Банку, включаючи «O.Картку». :(

https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank

Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 15:19

klug
В чаті написали, що по квітневим операціям взагалі не нарахують :(
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:09

  klug написав:
  lel написав:
  extreme_lviv_ua написав:З 7 квітня Банк скасовує нарахування кешбеку за всіма картками Банку, включаючи «O.Картку». :(

https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank

Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...

Так по даті операції чи проведення по рахунку?
Й мінімально 25 грн тре назбирати, щоб відчути кеш-бек.
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 16:40

  BBC написав:
  klug написав:Тобто сьогодні останній день, в надії, що 6-го проведеться і то з натяжкою...

Так по даті операції чи проведення по рахунку?
Й мінімально 25 грн тре назбирати, щоб відчути кеш-бек.

По даті проведення по рахунку. Витратив мін 650грн і зупинився, побачивши повідомлення про відсутність кешбеку у квітні.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 17:11

  V2 написав:klug
В чаті написали, що по квітневим операціям взагалі не нарахують :(

Тоді де логіка писати про 7-ме число? Навіть, якщо не нарахують, є підстава їх трусити.
  BBC написав:Так по даті операції чи проведення по рахунку?

За датою проведення стало з тих пір, як почали виплачувати 1-го числа.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 18:04

klug
Логіки немає.
Але запевняють, що оскільки за квітневі операції виплати мають бути в травні, то виплачувати не будуть!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 18:28

  V2 написав:klug
Логіки немає.
Але запевняють, що оскільки за квітневі операції виплати мають бути в травні, то виплачувати не будуть!

Ну, це маячня. Якщо будуть нарахування, то будуть і виплати, а нарахування припиняють з 7-го. Гарячка Ідеї професійно лише кеш-кредити впарює.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 18:39

klug
Шанси, як зустріти динозавра - 50/50 - або зустрінеш (виплатять), або ні ;)

Я повірю "гарячці", тим паче цю інформацію однаково подають різним клієнтам!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 20:52

10 операцій по Violet

Колеги, прошу підказати, в 10 операцій по карті Violet для безплатності пакету, входить поповнення мобільного в застосунку O'bank ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 23:49

Re: Ідея Банк

lel написав:
  extreme_lviv_ua написав:З 7 квітня Банк скасовує нарахування кешбеку за всіма картками Банку, включаючи «O.Картку». :(

https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank
у меня по этой ссылке страница 404
Кащей
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