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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
50%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:38

  Кащей написав:
lel написав:
  extreme_lviv_ua написав:З 7 квітня Банк скасовує нарахування кешбеку за всіма картками Банку, включаючи «O.Картку». :(

https://ideabank.ua/uk/news/tymchasovi- ... ideya-bank
у меня по этой ссылке страница 404
Підтримка каже, що кешбеку не буде в цьому місяці, клієнтів згодом про це повідомлять по sms
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 09:44

Re: Ідея Банк

Звонили только что из Идеи, судя по номеру. Трубку снять не успел. Неужели хотят предложить кеш-кредит на выгодных условиях?
Кащей
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