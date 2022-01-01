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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 09:38
Кащей написав:
у меня по этой ссылке страница 404
Підтримка каже, що кешбеку не буде в цьому місяці, клієнтів згодом про це повідомлять по sms
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Додано: Вів 05 кві, 2022 09:44
Звонили только что из Идеи, судя по номеру. Трубку снять не успел. Неужели хотят предложить кеш-кредит на выгодных условиях?
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Пон 04 кві, 2022 16:11
Ой+
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