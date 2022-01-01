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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 кві, 2022 17:56
BBC написав:
Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили
Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.
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klug
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:13
klug написав: BBC написав:
Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили
Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.
15 UAH подарую їм. Дали заробити більше.
Але надійність партнера, що так махлює сумнівною стала.
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Додано: Вів 05 кві, 2022 18:56
В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
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Andy21
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Додано: Вів 05 кві, 2022 19:55
Andy21 написав:
В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
Каникулы есть по кеш-кредиту и по IDEA BLUE.
Правда с насчетом %, но без ОМП.
Пользуюсь.
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BBC
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