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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:56

  BBC написав:Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили

Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:13

  klug написав:
  BBC написав:Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили

Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.

15 UAH подарую їм. Дали заробити більше.
Але надійність партнера, що так махлює сумнівною стала.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:56

Re: Ідея Банк

В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
Andy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:55

  Andy21 написав:В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?

Каникулы есть по кеш-кредиту и по IDEA BLUE.
Правда с насчетом %, но без ОМП.
Пользуюсь.
BBC
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