В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
Andy21 написав:В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
Каникулы есть по кеш-кредиту и по IDEA BLUE. Правда с насчетом %, но без ОМП. Пользуюсь.
Andy21 написав:В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
після другого зірваного продажу банку тут все лишається під великим знаком запиатання..