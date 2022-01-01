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Обслуговування в українських
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 17:56

  BBC написав:Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили

Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:13

  klug написав:
  BBC написав:Вони й комісії по карткам фальсифікували. Й нарахували їх.
Нлвину про скасування комісій вилучили

Або скаржтеся до НБУ (потрібна масовість), або терпіть.

15 UAH подарую їм. Дали заробити більше.
Але надійність партнера, що так махлює сумнівною стала.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:56

Re: Ідея Банк

В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?
Andy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 19:55

  Andy21 написав:В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?

Каникулы есть по кеш-кредиту и по IDEA BLUE.
Правда с насчетом %, но без ОМП.
Пользуюсь.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 23:08

Re: Ідея Банк

  Andy21 написав:Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения

Это еще что, откуда дровишки?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 10:42

  Andy21 написав:В сухом остатке. Кешбек отменили, кидают на комиссии, каникулы не ввели, работают через пень колоду. Готовятся повышать тарифы за кредитные карты без движения, чтоб как-то заработать. Ставки по депо в банке низкие. Сервис поганый. Ещё и персонал кинули на часть мартовской зп. Перспективы собственника сомнительные. Смысл в этом учреждении?


після другого зірваного продажу банку тут все лишається під великим знаком запиатання..

https://forbes.ua/news/cherez-viynu-zir ... 32022-4056

1) 58М $
2) 50M $
3) ...?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:27

Re: Ідея Банк

Итак, что остается на текущий момент из хоть какого-то кишмиша среди банков? БВР и Моня?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:42

  Кащей написав:Итак, что остается на текущий момент из хоть какого-то кишмиша среди банков? БВР и Моня?


чуть більше є - https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:41

Re: Ідея Банк

Пумба =3 категорії
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Сегодня лимит на КБ-онлайн увеличили с 10К до 29К, приколисты.
ВIВ
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