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Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:02
ВIВ
А изначальный какой был? Мне с 2600 до 13000 по О-карте при первоначальном 15000. CBO по-прежнему 0 (было 12000).
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Vorlon
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Чет 07 кві, 2022 09:06
sens
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