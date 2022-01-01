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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Ідея Банк

Ідея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ідея Банк 2.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
67%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:02

ВIВ
А изначальный какой был? Мне с 2600 до 13000 по О-карте при первоначальном 15000. CBO по-прежнему 0 (было 12000).
Vorlon
 
Повідомлень: 10079
З нами з: 14.06.13
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1084 раз.
 
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  #<1 ... 15161718
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